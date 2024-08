Hämeen kauppakamari tukee Hämeenlinnan kaupunkia Nato-esikuntakaupungiksi

Taloudessa varovaista nousua ylöspäin pohjakosketuksesta 29.7.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannetilanne on hieman parempi kuin keväällä. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä heinäkuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Hämeessä yritysten arviot suhdannetilanteesta ovat hieman kirkastuneet, mutta edelleen näkymät ovat varovaisia. Alueellamme on paljon teollisuus- ja rakennusalan yrityksiä, joihin erityisesti heikko kysyntä on vaikuttanut. Nyt tarvitaan luottamuksen vahvistamista, jotta talous nousee”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.