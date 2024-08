Yli 750 000 euron rahoitus Jyväskylän yliopistolle tutkimukseen, jolla selvitetään maaperän eliöstön roolia hiilen kierrossa

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen Jyväskylän yliopiston uudelle tutkimushankkeelle, joka tarkastelee maaperän eliöstön roolia hiilen kierrossa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa maaperän eliöstön osuudesta planeettamme terveyteen. Tutkimushankkeen rahoitus on suuruudeltaan 752 852 euroa.