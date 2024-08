Hamina LNG käynnistää kaikille avoimen Open Season -prosessin

Hamina LNG Oy on Haminan Energia Oy:n, virolaisen energiayhtiö Alexelan sekä teknologiakonserni Wärtsilän yhteisyritys. Haminan LNG-terminaali on Suomen ensimmäinen ja ainoa maakaasun siirtoverkkoon kytketty maalle rakennettu LNG-terminaali. Terminaalin varastokapasiteetti on 30 000 m3. Terminaalin palveluihin kuuluvat myös rekka- ja laivalastaus sekä LNG-käyttöisten alusten bunkraus.