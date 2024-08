Kuka viitsisi pelastaa maailman? Ei ainakaan Allan.

Jokainen perheestäni on tappanut jonkun on synkän humoristinen uutuus 23.7.2024 11:42:32 EEST | Tiedote

Benjamin Stevenson on stand up -koomikko ja kirjailija. Ensimmäinen hänen tuotannostaan suomennettu teos on mustaa huumoria ja yllättäviä käänteitä sisältävä Jokainen perheestäni on tappanut jonkun.