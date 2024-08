Kaupunginhallitus esittää Vanhan Lillhemtintien avaamista ajoneuvoliikenteelle

Maanalaisessa Kannusalissa koetaan syksyn mittaan rouheita ja ravistelevia live-elämyksiä 8.8.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

Espoon keskuksessa sijaitseva piilotettu maanalainen helmi, Kannusali, tarjoaa moninaisille yleisöille mahdollisuuden sukeltaa kulttuurielämysten pariin. ohjelmaa on ikärajattomista keikoista vaihtoehto- ja metallimusiikkiin, stand up -iltoihin, sekä koko perheen tarjontaan. Kannusalissa on mistä valita.