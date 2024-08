Hedin Automotive aloittaa legendaarisen Ford F-150 pickupin myynnin Suomessa

Kansainvälinen vaihtoautoketju Carstore aloittaa Suomessa 17.5.2024 11:00:00 EEST | Tiedote

Hedin Mobility Group on avannut Suomeen käytettyjen autojen myyntiketju Carstoren, ja ensimmäiset uudet Carstore-liikkeet on nyt avattu Helsinkiin ja Tampereelle. Suunnitelmissa on laajentaa Carstore-verkostoa Suomessa vielä vuoden 2024 aikana. Ketju toimii jo Ruotsissa, Norjassa ja Slovakiassa.