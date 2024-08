Vihreiden Sofia Virta tyrmää Lindtmanin väitteet: "Ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa"

“Väite Vihreiden linjan vaihtumisesta ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Kuten Lindtman sanoo, Vihreät oli valmis hyväksymään rajavartiolain muutokset vuonna 2022. Nämä muutokset olivat kuitenkin kansainvälisen oikeuden, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisia. Nyt SDP:n tuella läpi mennyt käännytyslaki ei ole”, Virta summaa.

Virran mukaan vihreät ei voinut tukea käännytyslakia, sillä se on räikeässä ristiriidassa Suomen perustuslain, EU-oikeuden ja kansainvälisten sopimusten kanssa.

“Vihreät on puolue, jolle ihmisoikeudet ovat jakamattomat eikä niistä tingitä. Vuoden 2022 rajavartiolain muutokset tehtiin Vihreiden vaatimuksesta nimenomaisesti niin, että ne eivät rikkoneet perustuslain ja kansainvälisen oikeuden periaatteita”, Virta muistuttaa.

“Lopulta SDP itse siunasi sisäisen riitelyn päätteeksi selvin luvuin käännytyslain läpimenon.”

Virta huomauttaa, että jokainen puolue koosta riippumatta vastaa itse omista päätöksistään ja niiden seurauksista.

“Vihreiden linja on aina ihmisoikeuksien, perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukainen. Lindtmanin johtamalle SDP:lle nämä arvot eivät näytä olevan rikkumattomia. Se on kuitenkin heidän asiansa. Me huolehdimme omista päätöksistämme. Viime kädessä kyse kun on aina arvoista, kuten demareidenkin riveistä olemme tottuneet kuulemaan”, Virta näpäyttää.