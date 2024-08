Onko pakettisähkö hyvä diili?

Suomalaisten kiinnostus sähkön alkuperään kasvussa 15.7.2024 11:16:35 EEST | Tiedote

VertaaEnsin.fi-palvelussa tehtiin 2021–2024 yhteensä yli neljä miljoonaa sähkövertailua. Tämän datan valossa vain 15 prosenttia sähkösopimuksensa kilpailuttavista kuluttajista on tällä hetkellä kiinnostunut sähkönsä tuotantotavan valinnasta. Kiinnostus sähkön alkuperään on ollut kuitenkin selvässä nousussa, ja on tammi-kesäkuussa 2024 tuplaantunut vuosiin 2022–2023 verrattuna. Myös Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan suomalaisten kiinnostus uusiutuvaa energiaa kohtaan on kasvussa.