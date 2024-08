SDP:n Matias Mäkynen: Suomalaisten onnellisuus romahti – hallitus irrallaan ihmisten todellisuudesta

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Kokoomuksen ulkopoliittinen värisuora toivoo Gazan sodan päättymistä ilman toimia sen eteen 12.8.2024 16:02:30 EEST | Tiedote

(MUOKATTU - LISÄTTY KAKSI VIIMEISTÄ KAPPALETTA) Gazan terveysministeriön mukaan Gazan sodan aikana on kuollut lähes 40 000 ihmistä, joista iso osa on siviilejä sekä lapsia. – Gazan sodan seurauksien loputonta kasvua on hankala sanoittaa, sillä jatkuviin otsikoihin tottuu ja se tekee kyyniseksi. Kuolonuhreja, inhimillistä kärsimystä, nälänhätää, tuhkaa ja pommitettuja kaupunkeja on vaikeaa kuvata, koska ne ovat olleet läsnä koko sodan ajan. YK:n alainen kansainvälinen tuomioistuin ICJ on vaatinut Israelia lopettamaan hyökkäyksen Rafahiin ja todennut palestiinalaisalueiden miehityksen olevan laiton, mutta se ei saa Israelia päättämään sotatoimiaan tai edes hellittämään taisteluita, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar.