Esittelyssä "Tuoretta TURUSTA" -soittolista – Turun musiikkimaailman sykkivä sydän

Crackwhore-yhtyeeltä comeback-single musiikkivideon kera 24.2.2024 10:00:47 EET | Tiedote

Crackwhore-yhtye on taas askeleen lähempänä uuden aikakauden määrittelyä. Heidän tuorein singlensä, "Down and Out", sekä siihen kietoutuva musiikkivideo, on valmis näkemään päivänvalon.