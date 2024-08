Ellivuori Resortista Länsi-Suomen monipuolisin vapaa-ajankeskus? Uusilta omistajilta merkittäviä investointeja ja kovat tavoitteet

Ellivuori Resort Sastamalassa Pirkanmaalla on saanut uudet omistajat, jotka ovat aloittaneet toiminnan ja kehittämisen elokuun alussa. Uudet omistajat eivät ole turhan vaatimattomia vaan sanovat tekevänsä Ellivuoresta Länsi-Suomen monipuolisimman vapaa-ajankeskuksen.

Lomallo Oy:n ja LH Ellivuori Oy:n toimitusjohtaja Petri Makkonen sanoo, että noin puolet suomalaisista asuu parin tunnin ajomatkan sisällä Ellivuoresta, mikä antaa loistavat mahdollisuudet investoinneille ja kehittämiselle. – Sitten tarvitaan strategista suunnittelua ja tehokasta toteuttamista.

Suunnitelmissa ja toteutuksessa on mahtipontisuutta. Luksusmökkejä, lasi-igluja, lasisaunoja, lisää majoitustilaa, kansainvälisyyttä, paljon luonnonläheisiä aktiviteetteja, zen spa, wellness-keskus, vesijettejä, simulaattoreita, viihdekeskus, kesäteatteri, kulttuuri- ja taidetapahtumia, joulumaa, kaivospubi, bile- ja ski-busseja jne. Ja kaikki valmiiksi vuoden, kahden aikana, Makkonen vakuuttaa.

Ellivuoren hotellihuoneet remontoidaan ja muutetaan osaomisteisiksi chaleteiksi, joten mukaan tavallaan hotellin omistajaksi pääsee pienellä osuudella kuka tahansa. Omistukseen on liitetty myös erilaisia Lomallon etuja kotimaassa ja ulkomailla. Vaikka myyntiä ei vielä ole varsinaisesti aloitettu, niin osakkuuksia on Makkosen mukaan jo myytykin.

LH Ellivuori on perustettu hoitamaan sekä Ellivuori Resortin että lähialueen mökkien vuokraustoimintoja. Alueella on noin 2.000 yksityisomistuksessa olevaa mökkiä ja lomahuoneistoa. Niistä tavoitteena on saada operointiin 300 yksikköä. Tämä takaa sujuvan myynnin myös isommille ryhmille, Makkonen toteaa.

Miten rahat tiukalla aikataululla kaikkeen riittävät? Petri Makkonen kertoo, että oman rahoituksen lisäksi kaiken mahdollistajina ovat taustalle astuneet Ellivuoren rinteiltä motocrossin maailmanmestaruuteen ponnistanut Pekka Vehkonen sekä media- ja it-maailmassa vaikuttaneet Tarja ja Hannu Harju yhtiöineen. Pankki- tai muuta ulkopuolista rahoitusta ei ole tarvittu.