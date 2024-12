Uusi kirja "Autenttinen menestys – elä itsesi näköisesti" avaa oven kestävän menestyksen saloihin

Uutuuskirja "Feminiini nautinto - Löydä villi ja pyhä seksuaalivoimasi" tarjoaa ymmärrystä ja työkaluja syvempään seksuaalisuuteen ja yhteyteen 23.10.2024 14:16:12 EEST | Tiedote

Kun nainen luo uuden rakkaussuhteen omaan yoniinsa, hänen standardit kosketukselle nousevat! Nainen toimii initaattorina siinä, mitä on mahdollista kokea intiimissä yhteydessä, kun hän löytää itsestään monitasoisen seksuaalisuuden, jossa seksi on paljon muutakin kuin vain fyysistä. Oma, tietoinen nautintoharjoitus on syvää, kehon tasolle menevää itsemme rakastamista, jossa luomme uudet koodit siihen, mitä seksuaalisuus voi olla! Heidi Emilian teos "Feminiini nautinto - Löydä villi ja pyhä seksuaalivoimasi" yhdistää kirjoittajan elämäkokemukset ja asiantuntemuksen, ja sisältää työkaluja, kuten yoni-kiviharjoittelun.