Pitch Finland Cyber Security: kyberturvallisuusalan kilpailu avattu

SVV Oy:lle Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatti 26.6.2024 10:36:34 EEST | Tiedote

Suomen Videoviestintä SVV Oy on saanut arvostetun Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatin. Sertifikaatti on tunnustus siitä, että SVV on kasvattanut johdonmukaisesti ja kestävästi liiketoimintaansa yli toimialan keskiarvon.