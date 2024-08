KUTSU: Avaimen Kirjabrunssi 5.9.2024

Anna Pölkin Metsien kaukainen sini on päiväkirjateos elämästä kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa, ja samalla se on kaunis muistutus luonnon parantavasta voimasta. Timo Jantusen ja Eero Ojasen kirjoittama J.A. Hollon elämäkerta Neron tie on teos tunnetun ajattelijan monipuolisesta urasta. Kati-Annika Ansas kertoo omakohtaisessa Päätöstili-kirjassaan kuoleman loppuun saattamisesta ja siitä, mitä on edessä, kun läheinen kuolee.



Helsinkiläisen Eino Tainan esikoisromaani Se laajenee on kuvaus nuoruudesta, loputtomista keskusteluista, ystävyydestä ja mielen järkkymisestä. Espoolaisen käsikirjoittaja-ohjaajan ja draamaopettajan Teija Himmelroosin esikoisromaani Toinen puoli valkoinen kertoo kahden naisen, Kaarinan ja Maritan, yllättäen yhteen kietoutuvista elämistä. Palkitun elokuvakäsikirjoittajan ja -ohjaajan Meritta Koiviston Suojelija jatkaa rikoskonstaapeli Harriet Jaatisesta kertovaa hyytävää dekkarisarjaa.



Sirkka Knuutilan rakastetut Rosmariini-kirjat saavat jatkoa: Rosmariini ja metsänväen joulu vie pienet lukijat suloiseen ja satumaiseen joulujuhlaan.



Ohjelma

10.00 Brunssitarjoilu

10.25 Tervetuloa

10.30 Anna Pölkki, Metsien kaukainen sini

10.40 Timo Jantunen ja Eero Ojanen, Neron tie J.A. Hollon elämä

10.50 Kati-Annika Ansas, Päätöstili

11.00 Eino Taina, Se laajenee

11.10 Teija Himmelroos, Toinen puoli valkoinen

11.20 Meritta Koivisto, Suojelija

11.30 Sirkka Knuutila, Rosmariini ja metsänväen joulu





Ilmoittaudu tilaisuuteen 23.8.2024 mennessä os. info@avain.net

Lämpimästi tervetuloa!