Palvelun aatelia kilpailun ehdotusaikaa kuukausi jäljellä

Palvelun aatelin -kilpailun ehdotusaika on avoinna syyskuun puoliväliin saakka. Ehdotuksia on saatu yli 150 ympäri Etelä-Savon ja vielä kerkeää antaa oman ehdotuksensa mukaan kisaan! Kilpailun tavoitteena on nostaa esille Etelä-Savon korkeatasoista ja laajaa palvelutarjontaa, eli palvelun aatelia.