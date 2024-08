Yrittäjät: Lakimuutos vaikeuttaisi ulkomaalaisten osaajien rekrytointia

Yrittäjägallup: Yrittäjien kesälomat hieman pidentyneet 6.7.2024 06:00:00 EEST | Tiedote

Pk-yrittäjät pitävät tänä vuonna lomaa hieman enemmän kuin viime vuonna, kertoo tuore Yrittäjägallup. – On hyvä asia, että yhä useampi yrittäjä kokee voivansa pitää riittävästi lomaa. Osuus on kasvanut tuntuvasti viime vuodesta ja on nyt korkein tällä vuosikymmenellä. Tämä on myönteinen kehitys, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.