Tilkanniityn puistoalueella alkaa sadevesiviemärin rakentaminen

Helsingissä muutos heikompaan tupakkalain alaisten tuotteiden käytössä kouluissa 12.8.2024 13:42:23 EEST | Tiedote

Helsingin kaupungin selvityksen perusteella perinteinen tupakointi on kouluissa korvautunut tupakkalain alaisten uusien tuotteiden käytöllä. Samalla tupakkatuotteiden käyttö on siirtynyt koulujen alueiden ulkopuolelta koulujen sisätiloihin, yleisimmin vessoihin ja pukuhuonetiloihin. Käytöstä on ollut haittaa myös muille oppilaille, koska useissa kouluissa on jouduttu rajoittamaan oppilaiden vessoissa käyntiä.