Päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa viikolla 34

Viikon 34 päällystyskohteena olevia teitä:

Valtatie 1 (E18) välillä Tammisilta-Hepojoki, Paimio, ohituskaista suuntaan Turku

Kantatie 52 välillä Piihovi-Pertteli, työt jatkuvat

Seututie 194 välillä Kustavintie Uhlu, Vehmaa

Yhdystie 2407 välillä Veitakkala-Raatala, Salo, työt jatkuvat

Yhdystie 2652 Kyläsaari, Pori

Yhdystie 12447 välillä Aura-Riihikoski, Aura, Pöytyä

Rakenteenparantamis- ja muita päällystystä valmistelevia töitä:

Valtatie 2 välillä Järilä-Merstola, Harjavalta

Kantatie 44 Lohikon notkon tulvakorotus, Kankaanpää

Jkpp-väylä 72012 väylä Vahto-Peijerlä, Rusko

Jkpp-väylät 71950 & 71933 osin, Mynämäen keskusta

Jkpp-väylä 71893 Lietsalantie Naantali, Masku

Jkpp-väylä 82259 Piuhantie, Masku

Suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia esimerkiksi sään tai kalustorikkojen vuoksi.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat päivä- ja ilta-aikaan.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen. Liikenteenohjaus on toteutettu saattoautolla.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Tietyömaan kohdalla on tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta ja erityistä varovaisuutta, sillä kyse on tielläliikkujien lisäksi myös työmaalla työskentelevien turvallisuudesta.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824