Lapin ELY-keskus asentaa maanteihin liittyvien yksityisteiden risteyksiin väistämisvelvollisuudesta osoittavia liikennemerkkejä -taustalla mm. tieliikennelaki

Kemi- ja Iijoen velvoitemuutosprosessit etenevät - kalatalousvelvoitteiden osalta tapahtunut olosuhteiden olennainen muutos 29.7.2024 11:27:29 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 29.7.2024 ratkaisut Lapin ELY-keskuksen hakemiin Kemi- ja Iijoen velvoitemuutoshakemuksiin. Aluehallinto on muuttanut Kemijoen, Raudanjoen ja Iijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteita koskevia päätöksiä. Ratkaisuissa todetaan, että Kemi- ja Iijoen kalatalousvelvoitteiden osalta on tapahtunut olosuhteiden olennainen muutos ja velvoitteet on syytä arvioida uudelleen. Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomainen perehtyy Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antamiin päätöksiin.