Vanhemmuuteensa liittyviä huolia kokevat isät hankkivat epätodennäköisemmin toisen lapsen

Jyväskylän yliopiston uuden englanninkielisen kandidaattiohjelman valintaperusteet on julkaistu 14.8.2024 10:30:00 EEST | Tiedote

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun (JSBE) uusi kansainvälinen tutkinto-ohjelma Bachelor’s Degree Programme in Business Innovation and Sustainability (BIS) tulee hakuun ensimmäisen kerran tammikuussa 2025. BIS on Jyväskylän yliopiston ensimmäinen englanninkielinen kandidaattiohjelma.