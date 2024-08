Metsästäjät erittäin pettyneitä valtion suurpetopolitiikkaan

Susilaumojen määrässä kasvua – kannanhoidollinen metsästys mahdollistettava 18.6.2024 15:33:06 EEST | Tiedote

Keväällä 2024 syntyneet pennut mukaan lukien susia voi olla Suomessa jopa yli 500. Ruotsissa kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisen raja-arvo on vastaavasti 300 sutta. Susien kannanhoidollinen metsästys on voitava aloittaa myös Suomessa. Kanta-arvion epäloogisuudet on saatava poistetuksi. DNA-näytteiden keruusta on maksettava kulukorvaus.