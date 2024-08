SDP:n Jani Kokko: Orpo ei voi loputtomiin väistellä epäonnistuneen talouspolitiikan kommentointia

Pääministeri on ollut huomattavan hiljaa kokoomuksen keskeisten vaalilupausten pettämisestä. Vielä ennen vaaleja Orpo kampanjoi muun muassa lauseella ”nyt on aika lopettaa velaksi eläminen”. Viime viikot ovat viimeistään osoittaneet, että kokoomus on rikkonut vaalilupauksena.

- Tilanne on tietystä hyvin kiusallinen Orpolle, joka onkin ymmärrettävistä syistä tehnyt totaalisen katoamistempun julkisuudesta. Hän ei ole sanallakaan kommentoinut velkatilannetta tai työllisyyslukuja, mutta tänään Orpon on Rovaniemellä ministeriryhmän kokouksessa viimein otettava kantaa hallituksen talouspolitiikan epäonnistumiseen, Kokko jatkaa.

- Reilu vuosi on kulunut Orpon hallituksen kautta, ja sen on viimein otettava vastuu väärään suuntaan vievästä politiikastaan. Nyt on aika katsoa peiliin sen sijaan, että syyttäisi tilanteesta EU:ta, suhdanteita tai Sanna Marinia, vaikka pahoin pelkään, että kaikki nämä meriselitykset kuullaan Rovaniemellä, Kokko sanoo.

- Hallituksen talouspolitiikalta on pudonnut pohja pois. Verorahat ovat vain lainassa meillä päättäjillä, ja niitä tulee siksi käyttää huomattavasti vastuullisemmin kuin omia rahoja, Kokko päättää.