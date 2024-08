Juhani Ahvenjärven ja Jyri Vartiaisen uutuusteoksissa pienet asiat saavat suuren merkityksen

Olivia Laingin ylistetty esseeteos Yksinäisten kaupunki ilmestyy vihdoin suomeksi 15.8.2024 10:56:44 EEST | Tiedote

New Yorkiin sijoittuva Yksinäisten kaupunki – Tutkimusmatka yksinolon taiteeseen on sivistynyt, syvällinen ja koskettava moderni klassikko, joka saa näkemään urbaanin yksinäisyyden uudella tavalla. Kirja on arvosteluvapaa perjantaina 16.8.