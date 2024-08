Yhdessä suurten energiakysymysten äärellä – energia-alan ja ilmastoliikkeen keskustelutilaisuus yhteisymmärryksen rakentamiseksi

Janne Kerttula valittu Euroopan kaukolämpöjärjestön johtoon 4.6.2024 14:16:20 EEST | Tiedote

Energiateollisuus ry:n verkoista, palveluista ja kaukolämmöstä vastaava johtaja Janne Kerttula valittiin eurooppalaisen kaukolämpöjärjestön Euro Heat and Powerin (EHP) puheenjohtajaksi Rotterdamissa järjestön vuosittaisessa konferenssissa. Järjestö kokoaa yhteen eurooppalaisia kaukolämpöalan toimijoita ja vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. Monessa EU-maassa lämmitysjärjestelmät perustuvat maakaasuun, jolla on etuoikeutettu asema myös joidenkin maiden lainsäädännössä. Kaukolämpö nähdään mahdollisuutena vähentää lämmityksen päästöjä ja samalla jatkaa Venäjän hyökkäyssodan käynnistämää irrottautumista kaasuriippuvuudesta. Venäläisen kaasun osuus on jo pudonnut vähäiseksi läntisessä Euroopassa, ja useat maat ovat irrottautuneet siitä kokonaan. Puheenjohtajuus on mielenkiintoinen vaikuttamisen paikka historiallisessa saranakohdassa, kun samanaikaisesti irrottaudutaan Venäjästä ja ajetaan lämmityksen päästöjä alas myös muualla Euroopassa, Kerttula toteaa. - Järjestö on vienyt määrätietoisesti k