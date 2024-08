Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 20.8.2024

Pikkukosken, Pakilan ja Tapaninvainion uimarantojen läheisyydestä havaittu myrkkykeisoa 9.8.2024 12:00:00 EEST | Tiedote

Helsingin Pikkukosken, Pakilan ja Tapaninvainion uimarantojen läheisyydestä, uimaranta-alueiden viereisistä kaislikoista, on havaittu myrkyllistä myrkkykeisoa. Myrkkykeison kasvualueet on rajattu näillä alueilla huomionauhoilla, joissa on myös kylttejä varoittamassa kasvista.