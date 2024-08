SDP:n Riitta Mäkinen: Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, ei ideologista jarrutusta

SDP:n Werning kritisoi hallituksen takinkääntöä: Meriliikenteen väylämaksujen puolituksen peruuttaminen vaarantaa Suomen talouden kilpailukyvyn 20.8.2024 09:34:10 EEST | Tiedote

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on tehnyt linjauksen, joka herättää huolta Suomen viennin ja merenkulun tulevaisuudesta. Huhtikuun 16. päivän kehysriihessään hallitus linjasi, että väylämaksujen väliaikainen puolitus päättyy vuoden 2024 loppuun ja maksut palautuvat täysimääräisiksi tammikuun 2025 alusta. Tämä linjaus on suorassa ristiriidassa hallitusohjelman kirjauksen kanssa, jonka mukaan meriliikenteen väylämaksujen puolituksesta olisi pitänyt tulla pysyvä vuodesta 2024 alkaen. SDP:n kansanedustaja Paula Werning on tyrmistynyt päätöksestä, joka uhkaa vakavasti erityisesti Itä-Suomen vientiteollisuuden ja merenkulun toimintaedellytyksiä.