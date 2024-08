Itämeripäivää 29.8. vietetään Naantalissa kirjailijavierailun ja uutuuselokuvanäytöksen merkeissä

Mediakutsu: Muumien mietelausepolku avataan Naantalissa 7.6. – tutustu myös Naantalin uudistuneeseen ravintolatarjontaan 3.6.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

Muumien elämänviisaudet ja mietteet ihastuttavat kirjailija, taiteilija Tove Janssonin rakastetuissa Muumi-kirjoissa. Muumien mietelauseet on nyt tuotu elämyspolulle Muumimaailman kotikaupunkiin, Naantaliin. Vanhastakaupungista Rantaraittia pitkin Meri-Naantalin läheisyyteen ulottuvalla Muumien mietelausepolulla pääsee eläytymään hetkeksi muumitarinoiden maailmaan ja nauttimaan kauniista miljööstä. Polku on suunniteltu ilahduttamaan, pohdittavaksi, opiksi ja ihmeteltäväksi kaiken ikäisille. Muumien mietelausepolku on toteutettu yhdessä Naantalin kaupungin, Visit Naantalin sekä Muumimaailman kanssa, ja se on osa Naantalin kaupungin ja Moomin Characters Oy Ltd:n yhteistyötä. Kutsumme median edustajat Muumien mietelausepolun avajaisiin perjantaina 7.6. klo 12 Siltapuistonaukiolle, Fleminginkatu 6 (Naantalin Kaivohuoneen ja Visit Naantalin toimiston välissä oleva terassi). Mietelausepolun vihkii käyttöön Naantalin kaupungin museojohtaja Anne Sjöström. Tilaisuus on avoin myös yleisölle. Muu