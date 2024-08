Kokkolan ja Kruunupyyn tiivis yhteistyö luo edellytykset Kruunuportin menestykselle

Kruunuportti on herättänyt huomattavasti kansainvälistä kiinnostusta teollisten investointien osalta. Useita vierailijaryhmiä on käynyt tutustumassa alueeseen ja sen mahdollisuuksiin. Neuvotteluja on käyty ja käydään edelleen. Kruunuportin T/kem kaava sai lainvoiman vuonna 2022. Sijoittumiset ovat kuitenkin pitkiä prosesseja, joiden toteutumiseen ja aikatauluun vaikuttavat mm. yritysten oma tilanne ja yleinen maailmantilanne kaikkine muutoksineen.