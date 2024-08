Ruotsin vesiputket vuotavat – mutta Linköpingissä putket ovat tiiviit

Schneider Electricin Mikko Keto Pohjoismaiden ja Baltian alueen Power Products -yksikön johtoon 28.8.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Tiedote, 27.8.2024 – Diplomi-insinööri Mikko Keto on nimitetty Schneider Electricin Pohjoismaiden ja Baltian Power Products -yksikön uudeksi johtajaksi 1. syyskuuta 2024 alkaen. Keto hoitaa lisäksi nykyistä tehtäväänsä Suomen Home & Distribution- ja Power Products -liiketoimintojen liiketoimintajohtajana, kunnes seuraaja on nimitetty. Mikko Keto on työskennellyt Schneider Electricin palveluksessa kahdeksan vuotta. Hän aloitti ensin Power Systems -liiketoiminnan johdossa ja on sittemmin ollut rakentamassa ja johtamassa Suomen Global Services -liiketoimintaa. Viimeiset kolme vuotta hän on johtanut Suomen Home & Distribution- ja Power Products -liiketoimintoja. Ennen uraansa Schneider Electricillä Keto on toiminut laajasti erilaisissa johto- ja myyntitehtävissä muun muassa sähkö- ja televiestintäalalla. – Olen innoissani tästä hienosta mahdollisuudesta siirtyä uuteen tehtävään Schneider Electricin sisällä. Schneider Electric on osoittanut asiakkailleen kyvykkyytensä energianmurroksen, dig