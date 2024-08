Kreatelle yli 5 miljoonalla töitä Ruotsissa: työt kolmella metroasemalla käynnistyvät syyskuussa

Kreaten vahvistuminen Ruotsissa etenee suunnitelmallisesti. Kreate Sverige AB on voittanut kahden metroaseman ja niiden välisen tunnelin sisustamisen sekä kolmannen metroaseman maarakennusurakan. Laajentuminen uusiin rakentamisen lajeihin on alkanut, sillä maarakennusurakka on Kreaten historian ensimmäinen Ruotsissa. Yhteensä urakoiden arvo on yli 5 miljoonaa euroa.