Mikkelin Vaakunan uusi tapahtumatila avattu

Prisma Mikkelin peruskorjaus alkaa syksyllä 5.6.2024 08:45:00 EEST | Tiedote

Osuuskauppa Suur-Savon hallitus on hyväksynyt Mikkelin Prisman peruskorjauksen investointisuunnitelman. Investoinnin kustannus on yhteensä noin 17 miljoonaa euroa. Mittava remontti alkaa syksyllä 2024 ja valmistuu myymälätilojen osalta kesäkuussa 2025. Kokonaisuudessaan muutostyöt ovat valmiina syksyllä 2025. Myymälä on auki koko remontin ajan.