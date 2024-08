Sosiaali- ja terveyskeskusten tiloja järjestöjen käyttöön Pohteella

Suunnittelutyö Oulaskankaan sairaalan toiminnan uudistamiseksi on käynnistynyt 22.8.2024 09:14:30 EEST | Tiedote

Maan hallitus teki keväällä kehysriihessään sairaalaverkkoa koskevia linjauksia, jotka vaikuttavat toteutuessaan Oulaskankaan sairaalan toimintaan. Pohde on aloittanut suunnittelutyön Oulaskankaan toiminnan uudistamiseksi ja lainsäädäntömuutoksiin valmistautumiseksi. Tavoitteena on, että suunnitelma on päätöksenteossa Pohteen aluevaltuustossa lokakuussa 2024.