ENNAKKOTIEDOTE: Kiehtova elämäkerta Suomen lännettymisen kummisedästä: Diplomaatti – Hans-Friedrich von Ploetzin eurooppalainen odysseia ilmestyy 8.9.

Mitä Ruotsissa oikein tapahtuu? Andreas Cervenkan Ahne Ruotsi – Kuinka kansankodista tuli superrikkaiden paratiisi ilmestyy 26.8. 21.8.2024 08:35:00 EEST | Tiedote

Missä maassa miljardöörit voivat maksaa vähemmän veroja kuin siivoojat? Mikä on maa, jossa yritysjohtaja tienaa nykyään kuukaudessa yhtä paljon kuin aiemmin vuodessa? Entä missä varakkaimpien omaisuus paisuu toiseksi nopeimmin koko maailmassa ja pienituloisia on enemmän kuin koskaan? Andreas Cervenkan Ahne Ruotsi – Kuinka kansankodista tuli superrikkaiden paratiisi (Gummerus) kertoo, miten tasa-arvon tyyssijasta on tullut räjähdysmäisesti kasvavien tuloerojen, hillittömien velkojen ja paisuvien talouskuplien maa.