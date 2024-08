Ympäristöystävälliset käytännöt voivat edistää yritysten tehokkuutta ja energiatehokkuus lisää myös tuottavuutta

Ostovoiman vahvistuminen parantaa useiden toimialojen näkymiä 15.8.2024 00:01:00 EEST | Tiedote

Työn ja talouden tutkimus LABOREn toimialaennusteessa tarkastellaan yksityisen sektorin päätoimialojen suhdannenäkymiä vuosina 2024 ja 2025. Normalisoitunut inflaatiotilanne on vahvistanut kuluttajien ostovoimaa, mutta yleinen talouskehitys on yhä vaisua. Rakennusalan ahdinko on toistaiseksi jatkunut, ja paremmasta kehityksestä on vasta hienoisia merkkejä. Teollisuus supistuu hieman vuonna 2024, kun taas palvelualoilla näkymät ovat pääosin positiiviset. Alkuvuoden 2024 poliittiset lakot koskettivat lukuisia toimialoja, mutta lakkojen tarkkojen vaikutusten arvioiminen on erittäin haastavaa.