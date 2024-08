Keskuskauppakamari: Suomen on etsittävä avoimesti uusia mahdollisuuksia kansainvälisiltä markkinoilta

Suomi elää viennistä ja maailmankaupasta ja myös EU:n kyky vastata kansainvälisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin edellyttää siltä aktiivista kauppapoliittista vaikuttamista. Kauppapolitiikka on avainasemassa EU:n kilpailukyvyn, talouskehityksen, geopoliittisen vaikutusvallan ja kansainvälisen yhteistyön kannalta. Geopolitiikan aikakaudella EU:n on jatkettava kauppasuhteidensa tiivistämistä, mutta Suomen on myös itse etsittävä avoimesti uusia mahdollisuuksia kansainvälisiltä markkinoilta.