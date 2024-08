SDP:n Kimmo Kiljunen: Koston kierre on saatava loppumaan

Viikonloppuna julkaistussa SDP:n ajankohtaiskannanotossa Lähi-idän tilanteeseen vaaditaan, että Suomen tulee toimia Lähi-idässä rauhan puolesta ja tukea demokraattisen palestiinalaishallinnon sisäistä hyväksyttävyyttä ja sen voimavarojen kasvattamista kahden valtion mallin toteuttamiseksi.

– Haluamme tukea aselevon ja poliittisen ratkaisun saavuttamista tunnustamalla Palestiinan valtion, kuten kolme neljästä YK:n jäsenmaasta on jo tehnyt. Tunnustamme palestiinalaisten oikeuden kansalliseen identiteettiin ja oikeuteen elää alueella. Tämän oikeuden tunnustaminen näyttäytyy nyt Palestiinan valtion tunnustamisena ja se on yksi avainkysymyksistä sodan laajenemisen ja alueellisen eskalaation välttämiseksi, sanoo kansanedustaja Kimmo Kiljunen.

Kiljusen mukaan tilanteeseen ei ole olemassa sotilaallista ratkaisua. Suomen on tärkeää ottaa askel ja tukea aselepoprosessin käynnistymistä ja vakavien neuvottelujen aloittamista poliittisen ratkaisun löytämiseksi.

– Ryhdy kostamaan, niin kaivat kaksi hautaa. Tätä hautojen kaivamista olemme nyt nähneet vuosikymmenestä toiseen ja se on saatava loppumaan. Sotilaallinen tie ei ole ratkaisu. Molempien osapuolten tulee tunnustaa, että molemmat kansat asuvat tällä alueella nyt ja tulevat asumaan jatkossakin, Kiljunen painottaa.

SDP vaatii, että humanitäärisen avun perille pääsy Gazan alueelle varmistetaan välittömästi, jotta ahdingossa elävät siviilit saavat tarvitsemansa avun. Terrorismi on yksiselitteisesti tuomittava.

– Kun poliittinen ratkaisu löytyy ja Gazan tilanne on rauhoitettu aselevon myötä, meidän on edellytettävä, että Israel yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa osallistuu Gazan jälleenrakennukseen. Sotarikokset, kuka tahansa niihin on syyllistynyt, on tutkittava ja rangaistava, Kiljunen päättää.