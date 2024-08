Europarlamentaarikko Maria Ohisalon toimisto täydentyy viestinnästä vastaavalla erityisavustajalla kotimaassa

Viimeinen europarlamentin täysistunto käynnissä - Alviina Alametsä (vihr) siirtyy kansanedustajaksi 17.7.2024 12:59:35 EEST | Tiedote

Ranskan Strasbourgissa on käynnissä europarlamenttikauden 2019-2024 viimeinen täysistunto, jonka yhteydessä valta vaihtuu vanhoilta europarlamentaarikoilta uusille. Suomen nuorin europarlamentaarikko Alviina Alametsä siirtyy istunnon aikana kansanedustajaksi Vihreään eduskuntaryhmään. Alametsä on toiminut Euroopan parlamentissa esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä, turvallisuusvaliokunnan koordinaattorina ja EU:n pysyvänä Intia-raportöörinä. ”Olen kiitollinen kuluneista vuosista, vaikka ne ovat olleet monella tapaa raskaita kansalaisille ja päättäjille. Tätä europarlamenttikautta ja omaa työpöytääni on värittänyt koronapandemia, sota Ukrainassa ja Gazassa, ja ilmastokriisin eteneminen. On kuitenkin säilytettävä toiveikkuus, ja katsottava eteenpäin. Eduskunnassa haluan ajaa luonnon ja ihmisten yleisen hyvinvoinnin ohella esimerkiksi parempaa mielenterveyspolitiikkaa”, Alametsä kommentoi. Alametsän valiokuntapaikat Suomen eduskunnassa päätetään myöhemmin Vihreän eduskuntaryhmän kok