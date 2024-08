Jalmari Finnen 150-vuotisjuhlavuotta vietetään Kangasalan pääkirjastossa tapahtumasarjan merkeissä

Saunaravintola Viilee voitti Kangasalan Kisarannan alueen toimijahaun 7.8.2024 14:58:31 EEST | Tiedote

Kangasalan kaupunki ja elinkeino- ja matkailuyhtiö Business Kangasala Oy järjestivät toimijahaun Längelmäveden rannalla olevan Kisarannan alueen kehittämiseksi. Haku päättyi 31.5.2024. Määräaikaan mennessä saatiin kolme ehdotusta, joista valituksi tuli Saunaravintola Viilee. Saunaravintolaidean takana on viisi paikkakuntalaista yrittäjää: Henna ja Julia Hieta-aro, Jenni Peltonen sekä Outi ja Ville Mäenpää. Heillä on monipuolista osaamista hankkeen toteuttamiseksi. Valitulle toimijalle varataan Kisarannasta noin 6 000 m2:n määräala. Lopun alueen käytöstä päätetään myöhemmin, kun alueen kaavoitus etenee. Saunaravintolan tarkoituksena on tarjota vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluita kaiken ikäisille paikallisille ja ulkopaikkakuntalaisille ympäri vuoden. Talvikautena tarjonta tulee vastaamaan merkittävästi kasvaneeseen avantouintipaikkojen kysyntään. Alueelle on suunnitteilla myös 18-reikäinen minigolfrata. - Saunaravintola tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden nauttia perinteisestä saunakoke