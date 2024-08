SDP:n Johannes Koskinen: Palestiinan valtion tunnustaminen tukee siirtymistä väkivallasta kansanvaltaan

SDP:n kansanedustajat Hamari ja Mäkinen: Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden Soteri-rekisterin ongelmiin on puututtava välittömästi! 23.8.2024 15:09:02 EEST | Tiedote

Yksityisen sektorin toimijoita velvoittava Soteri-rekisteri otettiin käyttöön vuoden 2024 alussa. Rekisterin käyttöönottoa ovat puoltanut lukuisat asiantuntijat ja se on itsessään perusteltu. Rekisterin käyttöönotossa on kuitenkin valtakunnallisesti jo kriittiseksi käyneitä ongelmia, joiden takia tuhansien toimijoiden työ kentällä on keskeytynyt.