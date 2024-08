Mediakutsu: Suuren hoivakyselyn julkistus 18.9. klo 8.30–10.00

T-Median mainetutkimus: Attendo on tutkimuksen suurin nousija 24.5.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

T-Media on julkaissut uusimman sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine 2024-tutkimuksen. Tutkimuksen 39 sosiaali- ja terveysalan organisaation joukossa eniten nousua on tehnyt Attendo. Suurinta positiivista muutosta on nähtävissä siinä, miten kiinnostavana Attendo koetaan työnantajana.