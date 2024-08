Kutsu medialle: Vaasan yliopiston laaja kampusremontti valmis – tervetuloa tutustumaan tiloihin 5.9.

Vaasan yliopistolle kansainvälisesti arvostettu kauppatieteiden AACSB-akkreditointi 2.8.2024 07:36:21 EEST | Tiedote

Vaasan yliopistolle on myönnetty kansainvälisesti arvostettu kauppatieteiden alan kuusivuotinen AACSB-akkreditointi. Tunnustus kertoo kauppatieteellisen koulutuksen sekä tutkimuksen laadusta ja huippuosaamisesta. Vain alle kuusi prosenttia maailman kauppakorkeakouluista on saanut AACSB-akkreditoinnin. AACSB on pitkäaikaisin maailmanlaajuinen kauppakorkeakoulujen akkreditointielin ja suurin kauppakorkeakouluverkosto.