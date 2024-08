Uuden Tuike-perhekuntoutuksen tarjouskilpailu on alkanut

Kela on käynnistänyt tarjouskilpailun, joka koskee uutta Tuike-perhekuntoutusta ja sen kehittämistyötä. Tuike-perhekuntoutus on tarkoitettu perheille, jossa lapsi on sairastunut sydänsairauteen tai syöpään, on saanut elinsiirron tai odottaa elinsiirtoa tai on saanut traumaattisen aivovamman. Tarjouskilpailu on avoinna 12.9.2024 saakka.