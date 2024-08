Uudet liikeharjoitevideot tukevat tekonivelpotilaiden kuntoutumista

Tekonivelsairaala Coxa on julkaissut uudet liikeharjoitevideot ja harjoitusohjelmat tukemaan tekonivelpotilaiden kuntoutumista kotona. Ohjelmat on jaoteltu toipumisviikkojen mukaan, ja niihin on lisätty myös haastavampia liikkeitä potilaiden toiveiden mukaisesti. Videoiden avulla potilaat voivat edistää kuntoutumistaan ja saavuttaa paremman toimintakyvyn tekonivelleikkauksen jälkeen.