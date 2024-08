Jukka Leskelä kaukolämpöpäivillä: Energiamurros nostanut kaukolämmön merkityksen uudelle tasolle.

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama energiakriisi on ravistellut lämmitysmarkkinoita. Puun kysyntä on kasvanut, sen hinta on noussut, ja samalla hukkalämpöjen ja sähköön perustuvien lämmitysratkaisujen käyttö on lähtenyt kasvuun. Kuluneen vuoden aikana sähkökattiloilla tuotetun energian määrä on kaksinkertaistunut. Kaukolämmön rooli sähkömarkkinoiden tukena korostuu yhä enemmän.