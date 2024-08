I Finland strövar det omkring cirka 20 000 hemlösa katter.

Koiraa kannattaa valvoa sienimetsässä 6.8.2024 12:16:56 EEST | Tiedote

Koira ei erota myrkkysieniä ruokasienistä. Jos koirasi on syönyt sieniä ja alkaa oirehtia oudosti, on toimittava nopeasti. Sienen tunnistaminen on tärkeää, koska hoito määräytyy sienen myrkyn mukaan.