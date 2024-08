Kutsu medialle taustatilaisuuteen: Mitä Turun raitiotien toteutussuunnitteluvaiheessa tehdään?

Raitiotie on osa kasvavan kaupungin joukkoliikenneuudistusta, jolla taataan, että myös tulevaisuudessa arki ja liikkuminen Turussa on sujuvaa. Nyt on käynnissä Satama-Varissuo-linjan toteutussuunnittelu sekä raitiovaunujen kilpailutus. Raitiotietä ryhdytään rakentamaan, jos Turun kaupunginvaltuusto loppuvuonna 2025 päättää investoida raitiotiehen. Turun Raitiotie Oy on Turun kaupungin omistama yhtiö, joka on tilaajana päävastuussa raitiotien toteutussuunnitelmavaiheesta.