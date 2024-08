Maatilojen valvonnat Pohjois-Savossa hyvässä vauhdissa – tukea hakevien tilojen keskikoko jatkaa kasvuaan

Pelto- ja eläintukien valvonnat ovat käynnissä Pohjois-Savossa ja saadaan päätökseen ajallaan. Pohjois-Savossa jätettiin tänä vuonna tukihakemuksia 3038 kappaletta, mikä on 96 hakemusta vähemmän kuin edellisvuonna. Tukihakemuksen tietoja voi muuttaa 2.10. asti. Tukea hakevien tilojen keskikoko on kasvanut vuodesta 2013 yhteensä 31 prosenttia, tilojen määrä on kuitenkin vähentynyt 22 prosenttia.