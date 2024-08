Vastuullisuus ja viestintä -luentosarja korkeakoulujen käyttöön

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on viestinnän ammattilaisten järjestö, joka toimii jäsentensä osaamisen kehittäjänä, yhteistyöfoorumina ja alan vaikuttajana. ProComin visiona on maailman vastuullisin viestintäkulttuuri. 77-vuotias ProCom on Suomen suurin viestinnän ammattilaisten järjestö ja alansa vanhimpia järjestöjä Euroopassa. ProComiin kuuluu noin

2 700 viestinnän ammattilaista, jotka työskentelevät yrityksissä, julkissektorilla ja järjestöissä. www.procom.fi