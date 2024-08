SDP:n Juha Viitala: Hyvää Itämeripäivää!

Itämeren tila on edelleen huolestuttava, mutta toivoa on. Eduskunnan meriryhmän puheenjohtaja Juha Viitala korostaa, että Itämeren suojeluun tarvitaan jatkuvaa ja määrätietoista työtä. Vaikka paikoin on nähtävissä parannuksia, maataloudesta tuleva ravinnekuormitus ja erityisesti meriliikenne ja kalastus heikentävät edelleen meren tilaa.