Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.8.2024

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,83. Taso on 15 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Lisäjuoksutukset Konnuksen tulvakanavasta ja Naapuskosken padosta lopetettiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Pinnan aleneminen on ollut silti huomattavan nopeaa. Kevään tulvahuipusta pinta on alentunut tasan metrin. Elokuussa muutos on -15 cm ja pinnan aleneminen on edelleen mahdollista kuivan säätilan jatkuessa, mutta pinnan lasku hidastuu.

Iisalmen reitillä kesäkorkeudet on pystytty säilyttämään, kun juoksutukset on pienennetty pintojen säilyttämiseksi. Sama koskee myös Pohjois-Savon muita säännösteltyjä vesistöjä - Nilsiän reittiä ja Juojärveä. Pohjois-Savon muut säännöstellyt järvet purkautuvat kokonaan säännöstelypatojensa kautta. Tämä on merkittävä ero verrattuna Kallaveteen, joka purkautuu merkittäviltä osin luonnonkoskien kautta, joiden virtausta ei vähävetisenä aikana voida sulkea.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 15 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,44. Pinta on laskenut kevään tulvahuipusta 52 cm. Saimaallakin lisäjuoksutus on lopetettu ja nyt itseasiassa ollaan pyrkimässä luonnontilaista vesitasetta kohti juoksuttamalla luonnonmukaista purkautumista vähemmän.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitilläkin pinnat ovat ajankohdan keskiarvon alapuolella. Suontee - Paasivesi vajaat 5 cm. Konnevesi, Iisvesi ja Pielavesi ovat vajaat 10 cm ja Hankavesi noin 20 cm alle keskimääräisen.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan edelleen hyvällä tasolla, mutta kuivan säätilan vuoksi toki laskusuunnassa.

Pintaveden lämpötila

Pintavesien lämpötilat ovat Pohjois-Savon havaintopaikoilla ajankohtaan nähden tavanomaisia noin 17 astetta.